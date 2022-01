„Ich hab mich sofort in Berlin verliebt“

Union Berlin ist Kult. Seit 2016 dreht sich auch bei Michael Gspurning alles um die Eisernen aus der deutschen Hauptstadt. Anfangs als Profi, jetzt als Tormanntrainer. Auch wenn sich die Sonne während der Wintermonate in der Spree-Metropole nur selten blicken lässt, Gspurning weiß: „Für die Unioner scheint derzeit die Sonne!“ Klar, nach dem Derby-Sieg im Cup-Achtelfinale gegen Hertha BSC. Mit 3:2 hat man der „alten Dame“ im Olympiastadion die Schuh’ ausgezogen. Jetzt träumen die Eisernen vom ersten Finale daheim seit 21 Jahren. „Noch ein langer Weg. Wie auch in der Bundesliga.“ Da ist der Klub als Fünfter erneut sensationell unterwegs. Samstag wartet Krisenklub Gladbach auf Kruse & Co. „Es ist schon phänomenal, dass wir diese Saison wieder so eine gute Ausgangslage haben“, sagt Gspurning, der 2007 Österreich verließ. Zuerst Profi in Griechenland, dann in den USA und Deutschland.