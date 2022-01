ÖVP-Bürgermeister in OÖ lehnt „Impfwahnsinn“ ab

Der langjährige ÖVP-Bürgermeister von Eidenberg im oberösterreichischen Bezirk Urfahr-Umgebung, Adi Hinterhölzl, lehnt sich gegen die kommende Impfpflicht auf. In einem E-Mail an VP-Klubobmann August Wöginger und Bezirksparteiobmann Michael Hammer richtete er aus: „Es wird der Tag des Aufwachens vom Impfwahnsinn in Österreich kommen, da bin ich mir ganz sicher“, zitierten ihn am Donnerstag oberösterreichische Medien.