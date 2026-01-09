Unsicherheiten und offene Fragen sorgen OÖ. Bauern

Inakzeptable Ungerechtigkeit

„Es ist inakzeptabel, dass die europäischen Institutionen unseren bäuerlichen Familienbetrieben immer höhere Standards auferlegen, gleichzeitig aber unseren Markt für Produkte öffnen, die diese Standards nicht einhalten“, bringt es Franz Waldenberger, Präsident der LK OÖ auf den Punkt. Nun fordern die Agrarier eine gegenseitige Angleichung der Standards und eine verpflichtende Herkunftsbezeichnung – nicht nur mit Südamerika, sondern auch mit der Ukraine. Klimazölle für Düngemittel und die gestrichene Agrarmittel-Entlastung sorgen ebenfalls für schlechte Stimmung.