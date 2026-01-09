Stillstand bei Verhandlungen -kommt jetzt Streik?

Abstimmen über weitere Maßnahmen

In einer Stellungnahme der Gewerkschaft heißt es am Freitag: „Die Arbeitgeber haben sich seit der ersten Verhandlungsrunde wenig bewegt. Das Angebot, das am Tisch liegt, bedeutet einen erheblichen Reallohnverlust für alle, die tagein, tagaus die Gesundheitsversorgung im Land Oberösterreich am Laufen halten. Bei der Arbeitszeitverkürzung gibt es gar kein Angebot. Dabei hat sich das Tempo im Krankenhaus die letzten Jahre massiv beschleunigt und wir gehören trotzdem immer noch zu den letzten Berufsgruppen mit 40 Stunden Normalarbeitszeit. Deshalb bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, als uns mit den Kolleginnen und Kollegen über weitere Maßnahmen abzustimmen“, so Martina Reischenböck, Gesundheitssprecherin vida Oberösterreich.