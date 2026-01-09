52-Jähriger versank mit Bagger in eisiger Donau

100-Tonnen-Kran barg 10-Tonnen-Kran

Den alarmierten Feuerwehrkräften fiel ein Stein vom Herzen, als sie erfuhren, dass sie „nur“ noch den Bagger bergen mussten. „Oberhalb des Kraftwerks ist die Donau mit Eisschollen bedeckt“, berichten die Helfer der FF Engelhartszell. Die Bergung des Baggers gelang dann zügig, da wegen der Schleusenrevision der 100-Tonnen-Schwimmkran „Jochenstein“ im Einsatz war. Gemeinsam mit Kameraden aus Bayern errichteten die Feuerwehrleute Ölsperren, um eine Verschmutzung der Donau zu verhindern.