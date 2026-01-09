Unimarkt: Prüffrist für Übernahmen verlängert

Stillschweigen zu Kaufpreis

Spar möchte 23 Standorte kaufen – elf in der Steiermark, fünf in Oberösterreich, vier in Niederösterreich, zwei in Salzburg und einen im Burgenland. In beiden Fällen wurde über den Kaufpreis Stillschweigen vereinbart. Und in beiden Fällen prüft die Bundeswettbewerbsbehörde, ob die angestrebten Übernahmen der Filialen zulässig sind. Dabei geht es vor allem um die dadurch weiter steigende Konzentration am Lebensmittelmarkt.