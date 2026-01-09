Vorteilswelt
Das Bangen geht weiter

Unimarkt: Prüffrist für Übernahmen verlängert

Oberösterreich
09.01.2026 11:42
Der Lebensmittelhändler zieht sich aus dem Filialgeschäft komplett zurück.
Der Lebensmittelhändler zieht sich aus dem Filialgeschäft komplett zurück.(Bild: Unimarkt)

Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat die Prüffrist für die von Spar und Rewe angestrebte Übernahme von Filialen des Trauner Lebensmittelhändlers Unimarkt um zwei Wochen verlängert. Bei Spar läuft sie nun bis 28. Jänner, bei Rewe bis zum 29. Jänner.

Die Rewe-Gruppe (zu ihr gehört zum Beispiel Billa) möchte 21 der gut 90 Unimarkt-Filialen übernehmen, 13 davon in Oberösterreich, sechs in der Steiermark und zwei in Niederösterreich. Die Mehrheit wird künftig als Adeg-Geschäfte betrieben, einige Standorte werden zu Billa- oder Penny-Filialen, so der Plan.

Stillschweigen zu Kaufpreis
Spar möchte 23 Standorte kaufen – elf in der Steiermark, fünf in Oberösterreich, vier in Niederösterreich, zwei in Salzburg und einen im Burgenland. In beiden Fällen wurde über den Kaufpreis Stillschweigen vereinbart. Und in beiden Fällen prüft die Bundeswettbewerbsbehörde, ob die angestrebten Übernahmen der Filialen zulässig sind. Dabei geht es vor allem um die dadurch weiter steigende Konzentration am Lebensmittelmarkt.

Einige Standorte geschlossen
Der Lebensmittelhändler Unimarkt mit Sitz in Traun hatte im September 2025 angekündigt, sich vom Markt zurückzuziehen. Einige Filialen wurden bereits geschlossen, für einzelne laufen noch Gespräche mit selbstständigen Kaufleuten.

Oberösterreich

