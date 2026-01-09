Bad Ischl: Erstmals „Kurmusik“ auch im Winter

Der junge Dirigent und Musikmanager Jakob Seiwald (24) krempelte ab Juni 2025 in der Kurmusik Bad Ischl alles um, wir berichteten darüber. Jetzt seine Bilanz: „Wir bekamen für die erste Saison der ‘Kurmusik neu‘ ein gutes Feedback von den Gästen und auch von den Einheimischen – das ist mir besonders wichtig.“ Die Richtung stimmt: „Das Programm war breit – von Jazz, Pop, über Volks- und Militärmusik bis zu Kurorchesterkonzerten.“