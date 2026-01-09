Bad Ischl: Erstmals „Kurmusik“ auch im Winter

„Kurmusik“ muss in die heutige Zeit passen. Schon im Juni des Vorjahres startete in Bad Ischl die erste Saison der „Kurmusik neu“, was viel Gegenwind auslöste, wir berichteten. Nun zieht Kurmusikdirektor und Dirigent Jakob Seiwald seine erste Bilanz und zündet am Sonntag ein ganzjähriges Konzertangebot in der Kaiserstadt.
Der junge Dirigent und Musikmanager Jakob Seiwald (24) krempelte ab Juni 2025 in der Kurmusik Bad Ischl alles um, wir berichteten darüber. Jetzt seine Bilanz: „Wir bekamen für die erste Saison der ‘Kurmusik neu‘ ein gutes Feedback von den Gästen und auch von den Einheimischen – das ist mir besonders wichtig.“ Die Richtung stimmt: „Das Programm war breit – von Jazz, Pop, über Volks- und Militärmusik bis zu Kurorchesterkonzerten.“
Das „Winterloch“ wird nun auch gefüllt
Nun soll es auch im Winter Konzerte geben, unter der neuen Marke „Kulturkammergut“. Als Auftakt findet am Sonntag, 11. Jänner, im Kongress- und Theaterhaus Bad Ischl das erste Symphoniekonzert der Ischler Symphoniker (früher: Kurorchester) statt, Seiwald steht am Pult. Der Eintritt ist bei dieser Premiere frei!
Neue Marke „Kulturkammergut“
Unter der neu geschaffenen Qualitätsmarke „Kulturkammergut“ sollen nun bis Mitte Juni Kammer- und Symphoniekonzerte sowie Kinder- und Familienkonzerte im Theaterhaus, in der Trinkhalle oder in der Stadtpfarrkirche zu erleben sein.
Die Marke garantiert „qualitätsvolle, kuratierte Veranstaltungen“, betont Seiwald, der Ischl mit der Umwandlung des Kurorchesters zur „Symphonieorchester-Stadt“ gemacht hat. Und hochkarätige Solisten, junge Stars und Masterclass-Musiker werden in der Kaiserstadt auftreten.
Ab 15. Juni bis 15. September startet dann wieder die nächste, neue „Kurmusik 2026“ mit Sommerprogramm.
