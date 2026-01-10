Ganz im Zeichen Europas stand die diesjährige Business Gala, der oberösterreichische Wirtschaftsempfang. Generaldirektor Dr. Franz Gasselsberger begrüßte rund 1500 hochkarätige Gäste aus Wirtschaft und Gesellschaft im glanzvollen Oberbank Donau-Forum.
„Europa hat unglaubliche Stärken – das sollte doch die politische und wirtschaftliche Stabilität begünstigen“, so Dr. Franz Gasselsberger, der gleichzeitig mehr Reformwillen und Tempo von der Regierung forderte. Völlig unbeeindruckt von der wirtschaftlichen Lage zeigte sich im vergangenen Jahr der Höhenflug der Wiener Börse. Generell fällt auf, dass das internationale Kapital Europa wiederentdeckt hat. Der Ausblick ins neue Jahr fällt optimistisch aus:
„Die Zinsen bleiben auf niedrigem Niveau, die Inflation wird zurückgehen und damit wird auch die Stimmung wieder ins Positive drehen“,
betonte Gasselsberger vor dem prominent besetzten Publikum.
Umbrüche schaffen wirtschaftliche Chancen
Christian Lindner, deutscher Bundesfinanzminister a.D., sieht das größte Hoffnungspotenzial in der Anpassungsfähigkeit der Unternehmen: „Natürlich hoffe ich auf eine Politik, die Europas Wettbewerbsfähigkeit stärkt. Für Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität sollten Unternehmen sich aber wieder auf die eigene Veränderungsfähigkeit und Innovationskraft besinnen.“
Musikprogramm spiegelte die Vielfalt Europas
Das Bruckner Orchester unter der Leitung von Marc Reibel und die Solist:innen Daniela Dett und Alois Mühlbacher bewiesen eindrucksvoll, dass Musik keine Grenzen kennt!
Die Oberbank Business Gala bleibt die exzellente Gelegenheit, hochkarätige Geschäftskontakte zu pflegen.