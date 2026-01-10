Vorteilswelt
AUFSCHWUNG IN SICHT

Oberbank Business Gala

Oberösterreich
10.01.2026 00:01
Generaldirektor Dr. Franz Gasselsberger, MBA
Generaldirektor Dr. Franz Gasselsberger, MBA(Bild: www.klaus-mitterhauser.at)

Ganz im Zeichen Europas stand die diesjährige Business Gala, der oberösterreichische Wirtschaftsempfang. Generaldirektor Dr. Franz Gasselsberger begrüßte rund 1500 hochkarätige Gäste aus Wirtschaft und Gesellschaft im glanzvollen Oberbank Donau-Forum.

„Europa hat unglaubliche Stärken – das sollte doch die politische und wirtschaftliche Stabilität begünstigen“, so Dr. Franz Gasselsberger, der gleichzeitig mehr Reformwillen und Tempo von der Regierung forderte. Völlig unbeeindruckt von der wirtschaftlichen Lage zeigte sich im vergangenen Jahr der Höhenflug der Wiener Börse. Generell fällt auf, dass das internationale Kapital Europa wiederentdeckt hat. Der Ausblick ins neue Jahr fällt optimistisch aus:

Zitat Icon

„Die Zinsen bleiben auf niedrigem Niveau, die Inflation wird zurückgehen und damit wird auch die Stimmung wieder ins Positive drehen“,

betonte Gasselsberger vor dem prominent besetzten Publikum.

Mag. Dietmar Prammer, Bundesminister a.D. Christian Lindner, Dr. Franz Gasselsberger, Dr.in ...
Mag. Dietmar Prammer, Bundesminister a.D. Christian Lindner, Dr. Franz Gasselsberger, Dr.in Christine Haiden, Mag. Thomas Stelzer(Bild: OFFICE@KRUEGL.AT)

Umbrüche schaffen wirtschaftliche Chancen
Christian Lindner, deutscher Bundesfinanzminister a.D., sieht das größte Hoffnungspotenzial in der Anpassungsfähigkeit der Unternehmen: „Natürlich hoffe ich auf eine Politik, die Europas Wettbewerbsfähigkeit stärkt. Für Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität sollten Unternehmen sich aber wieder auf die eigene Veränderungsfähigkeit und Innovationskraft besinnen.“

Keynote-Speaker Christian Lindner
Keynote-Speaker Christian Lindner(Bild: www.klaus-mitterhauser.at)

Musikprogramm spiegelte die Vielfalt Europas
Das Bruckner Orchester unter der Leitung von Marc Reibel und die Solist:innen Daniela Dett und Alois Mühlbacher bewiesen eindrucksvoll, dass Musik keine Grenzen kennt!

Die Oberbank Business Gala bleibt die exzellente Gelegenheit, hochkarätige Geschäftskontakte zu pflegen.

Ing. Thomas Bründl, Oberbank Vorstand Martin Seiter, MBA, Mag.a Doris Hummer, Dr. Wolfgang ...
Ing. Thomas Bründl, Oberbank Vorstand Martin Seiter, MBA, Mag.a Doris Hummer, Dr. Wolfgang Hattmannsdorfer(Bild: OFFICE@KRUEGL.AT)
Mag. Florian Hagenauer, Mag.a Romana Thiem und Mag.a Isabella Lehner (Oberbank), Dominik Seyrl ...
Mag. Florian Hagenauer, Mag.a Romana Thiem und Mag.a Isabella Lehner (Oberbank), Dominik Seyrl (Gendo)(Bild: OFFICE@KRUEGL.AT)
Oberbank AR-Präsident Dr. Andreas König, Maria Wiedner, Petra und Dr. Josef Weißl, Dr. Ludwig ...
Oberbank AR-Präsident Dr. Andreas König, Maria Wiedner, Petra und Dr. Josef Weißl, Dr. Ludwig Andorfer(Bild: OFFICE@KRUEGL.AT)
Martin Seiter, MBA (Oberbank), Sabrina Seiter, MA, Dr.in Gerti Gasselsberger, DI Matthias ...
Martin Seiter, MBA (Oberbank), Sabrina Seiter, MA, Dr.in Gerti Gasselsberger, DI Matthias Preslmayr (voestalpine)(Bild: OFFICE@KRUEGL.AT)
Michael Strugl (Verbund AG), Wolfgang Hattmannsdorfer (Wirtschaftsminister), Barbara und Herbert ...
Michael Strugl (Verbund AG), Wolfgang Hattmannsdorfer (Wirtschaftsminister), Barbara und Herbert Eibensteiner (voestalpine(Bild: OFFICE@KRUEGL.AT)
Christian Skilich (Lenzing AG), Karl Lehner (OÖG), Reinhard Pohn und Gregor Pilgram (Generali)
Christian Skilich (Lenzing AG), Karl Lehner (OÖG), Reinhard Pohn und Gregor Pilgram (Generali)(Bild: OFFICE@KRUEGL.AT)
Jürgen Edtbauer, Claudia Trampitsch (AMAG), Leonhard Schitter, Eva Schinkinger und Alexander ...
Jürgen Edtbauer, Claudia Trampitsch (AMAG), Leonhard Schitter, Eva Schinkinger und Alexander Kirchner (Energie AG)(Bild: OFFICE@KRUEGL.AT)
Bernhard und Doris Kittel (Happy Foto), Marlene und Roland Hackl (Happy Foto)
Bernhard und Doris Kittel (Happy Foto), Marlene und Roland Hackl (Happy Foto)(Bild: OFFICE@KRUEGL.AT)
Karl und Maria Mayr (Fussl), Johanna und Christian Lengauer (Zielgruppen-Zeitungsverlag)
Karl und Maria Mayr (Fussl), Johanna und Christian Lengauer (Zielgruppen-Zeitungsverlag)(Bild: OFFICE@KRUEGL.AT)
Peter und Alexandra Weidinger, Petra und Wolfgang Hochreiter (Hochreiter)
Peter und Alexandra Weidinger, Petra und Wolfgang Hochreiter (Hochreiter)(Bild: OFFICE@KRUEGL.AT)
Otto Leodolter (Löffler), Erich Wiesner (WIEHAG), Eveline Pupeter (FC Blau-Weiß Linz) Robert ...
Otto Leodolter (Löffler), Erich Wiesner (WIEHAG), Eveline Pupeter (FC Blau-Weiß Linz) Robert Horvath (Hödlmayr)(Bild: OFFICE@KRUEGL.AT)
Gerhard Leitner (LIMAK), Lisa Sigl (WK OÖ), Roland Fürst und Helmut Herzog (Hofmann Personal)
Gerhard Leitner (LIMAK), Lisa Sigl (WK OÖ), Roland Fürst und Helmut Herzog (Hofmann Personal)(Bild: OFFICE@KRUEGL.AT)
Das Musikprogramm spiegelte die Vielfalt Europas.
Das Musikprogramm spiegelte die Vielfalt Europas.(Bild: www.klaus-mitterhauser.at)
