Lenkerin nickte ein und fuhr Bub am Gehsteig um

Sekundenschlaf soll der Auslöser für einen schweren Unfall in der Mühlviertler Gemeinde Katsdorf (OÖ) gewesen sein. Eine 18-Jährige war am Freitag kurz vor 13 Uhr eingenickt. Sie kam mit ihrem Fahrzeug von der Straße ab und stieß einen Bub (9), der gerade auf dem Gehsteig unterwegs war, um.
Die 18-Jährige aus Engerwitzdorf fuhr mit ihrem Auto auf der Breitenbrucker Straße in Katsdorf. Dabei dürfte die Frau – vermutlich wegen eines Sekundenschlafes – rechts von der Fahrbahn abgekommen sein, berichtet die Polizei. Sie erfasste dabei den neunjährigen einheimischen Buben, der dort zu Fuß auf dem Gehsteig unterwegs war, frontal.
Auto überschlug sich
Anschließend verriss die 18-Jährige den Wagen nach links, prallte gegen eine Gartenmauer und der Wagen überschlug sich. Der Pkw blieb schließlich auf der Seite liegen und die Frau musste von der Feuerwehr befreit werden. Die 18-Jährige und der Neunjährige wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Unfallkrankenhaus Linz beziehungsweise in das Kepler Uniklinikum eingeliefert.
