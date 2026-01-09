Lenkerin nickte ein und fuhr Bub am Gehsteig um

Auto überschlug sich

Anschließend verriss die 18-Jährige den Wagen nach links, prallte gegen eine Gartenmauer und der Wagen überschlug sich. Der Pkw blieb schließlich auf der Seite liegen und die Frau musste von der Feuerwehr befreit werden. Die 18-Jährige und der Neunjährige wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Unfallkrankenhaus Linz beziehungsweise in das Kepler Uniklinikum eingeliefert.