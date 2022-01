Deutscher (41) verletzte sich bei Crash mit Skidoo

Im Krankenhaus endete am Mittwochvormittag ein Unfall mit einem Skidoo in Kirchberg (Bezirk Kitzbühel) für einen 41-jährigen Deutschen. Beim Versuch, einen Weiderost zu umfahren, kippte das Fahrzeug um. Der Mann verletzte sich dabei am Kopf. Weitere Mitfahrer blieben unverletzt.