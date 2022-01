Frau erschlich sich mehr als 45.000 Euro vom Staat

Eine 47-jährige, aus der Türkei stammende Österreicherin soll in Tirol mehr als 45.000 Euro an Sozialleistungen erschlichen haben. Zwischen 2008 und 2021 erhielt sie wegen Mittellosigkeit Mindestsicherung und Mietzinsbeihilfe. Dabei verschwieg die Frau aber in der Folge Mieteinnahmen und Vermögen.