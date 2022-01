Streik: Tirols Schüler fordern faire Bedingungen

Gute Noten für zusätzliche Maturavorbereitung

„Ich denke, wir werden gut auf die Matura vorbereitet, weil wir zusätzliche Stunden dafür an unserer Schule haben. Dadurch ist die Matura schon machbar“, findet Dominic Einwaller von der HAK Wörgl. Schlechte Noten müsse man dem Corona-Management an den Schulen geben. „Ich finde, die Maßnahmen werden nicht wirklich eingehalten.“ Und Tobias Parth von der HTL Telfs fügt hinzu: „Das Corona-Management an den Schulen ist absolut katastrophal. Man verpasst so viel Stoff, weil man in der Früh immer testen muss. Wir Schüler werden am wenigsten gehört, obwohl wir doch am meisten von der Situation betroffen sind.“