Indische Bundesstaaten buhlen um Gunst von Tesla

Musk hofft auf Zollerleichterungen

Musk fügte damals hinzu, dass er darauf hoffe, dass es für Tesla vorübergehende Zollerleichterungen gebe. Denn Indien erhebt Zölle in Höhe von hundert Prozent auf importierte Elektroautos, die teurer als 40.000 Dollar (knapp 35.000 Euro) sind, und in Höhe von 60 Prozent auf E-Autos, die preislich darunter liegen. Tesla fürchtet, wegen der Einfuhrzölle auf dem kostenbewussten indischen Markt gegenüber anderen Herstellern ins Hintertreffen zu geraten. Zwar hat die Regierung in Neu Delhi Anreize für ausländische Hersteller gesetzt, ihre Autos vor Ort zu produzieren. Doch Musk will mit dem Import von Tesla-Fahrzeugen zunächst ausloten, wie die Nachfrage ist.