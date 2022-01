Wolfsheulen der Impfgegner

„Lieber aufrecht sterben als kniend leben“, zitierte der Mann dann den Führer der mexikanischen Revolution, Emiliano Zapata. Was für Worte, was für Bilder. Dann mussten auch noch die Schafe herhalten, für all jene, die nicht auf die Straße gehen, die Masken tragen und sich impfen lassen, also für die Mehrheit in diesem Land.