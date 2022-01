Vier Neue dabei, aber drei Mann fehlen

Hartberg hebt heute um 9 Uhr in Wien für zehn Tage ab an die türkische Riviera. In Lara, wo sich die Truppe bereits unter Markus Schopp vorbereitet hatte, warten drei Testspiele: Gegen Wroclaw (Pl/19.1.), PFK Lviv (Ukr/22.1.) und CSKA Sofia (Bul/25.1.) wird für ein heißes Frühjahr geprobt, das am 5. Februar mit dem Cup-Viertelfinale gegen Rapid losgeht und in dem Kurt Russ auch in den Top-Sechs der Bundesliga mitmischen möchte: „Dazu brauchen wir in den restlichen vier Grunddurchgangsspielen aber drei Siege!“