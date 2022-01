Skitourengeher (61) am Kleinen Trieb abgestürzt

Ein 61-jähriger Skitourengeher aus dem Bezirk Hermagor stürzte am Samstag um 12.45 Uhr bei der Abfahrt vom Gipfel des Kleinen Trieb in den Karnischen Alpen. Der Mann setzte selbstständig einen Notruf ab und wurde in weiterer Folge mit Verletzungen unbestimmten Grades mittels Hubschrauber ins BKH Lienz geflogen.