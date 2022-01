15.000 neue Corona-Fälle im Land in einer Woche

Omikron dominante Variante

Hauptverantwortlich für die Anstiege ist die längst dominante Omikron-Variante. Rund neun von zehn Fällen gehen auf die so infektiöse Mutation zurück. Noch ist Omikron aber nicht in allen Landesteilen gleich stark verbreitet. Die Hotspots werden derzeit - den hohen Immunisierungsraten zum Trotz - in den Bezirken rund um Wien verzeichnet. Die Region Bruck an der Leitha wies am Samstag etwa eine Sieben-Tages-Inzidenz von 1041,6 auf. In Wiener Neustadt und Mödling lag man nur knapp unter der 1000er-Marke.