D: Omikron macht Spitälern noch keine Probleme

Omikron wird wohl noch Probleme bereiten

„Es sieht nicht so aus, als wenn im Moment, Stand heute, die Omikron-Welle schon auf den Intensivstationen durchgeschlagen ist“, berichtete der Mediziner in einem Interview mit Deutschlandfunk am Samstag. Allerdings infizierten sich derzeit auch hauptsächlich jüngere Menschen im Alter bis 35 Jahre, hieß es weiter. Zugleich sehe man vermehrt auch Infektionen in der kritischen Infrastruktur, Krankenhäuser müssten sich darauf vorbereiten, dass Ärzte und Pflegekräfte ausfielen, so Karagiannidis.