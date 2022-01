Die große Wahl der frommen Mitarbeiter

Es geht darum, 3000 Pfarrgemeinden in Österreich, davon 336 in Kärnten, zu besetzen – mit Menschen, die anpacken wollen. Und zwar in den unterschiedlichsten Bereichen. In Sitzungen und Fachausschüssen werden Ziele und Prioritäten der Pfarre erörtert, Aktivitäten organisiert und koordiniert, die finanziellen Voraussetzungen geschaffen und überhaupt versucht, für alle dazusein.