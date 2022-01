„Sue Ann“ entpuppt sich als Senkrechtstarterin

Mit Titeln wie „Ich geh“ und „Fluch oder Segen“ landete „Sue Ann“ schon zwei Deutsch-Pop-Hits in den heimischen Radios. Sie ist in der Kärntner Musikszene keine Unbekannte mehr. „Angefangen hat alles eigentlich durch meinen Opa. Ich bin mit ihm gemeinsam am Klavier gesessen und wir haben musiziert“, erzählt die sympathische Rosentalerin im Gespräch mit der „Krone“. Ihr Großvater nahm sogar zwei Singles auf – und das hat der 29-Jährigen imponiert.