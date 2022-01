Rätsel nach Crash: Wer lenkte den Transporter?

Rätselhafter Unfall am Freitagvormittag im Tiroler Unterland: Der Lenker eines Transporters kam auf der Walchseestraße in Kössen (Bezirk Kitzbühel) von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Die Insassen - zwei Männer (32 und 35 Jahre) - erlitten teils schwere Verletzungen. Wer am Steuer saß, ist bislang aber völlig unklar.