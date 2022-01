Erneut Corona-Härtefonds für Studenten in Notlage

Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) richtet mit Unterstützung des Bildungsministeriums wieder einen Corona-Härtefonds für Studierende ein. Dieser ist mit 500.000 Euro dotiert und schüttet auf Antrag einmalig bis zu 1000 Euro an durch die Pandemie in eine Notlage geratene Studenten aus. Das Bildungsministerium steuert zu den Mitteln 225.000 Euro bei, formal beschlossen wird der Fonds bei einer Sitzung der ÖH-Bundesvertretung am Freitagnachmittag.