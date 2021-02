Vom Studentenleben ist nichts mehr übrig

„Es braucht künftig eine hybride Lehre“

In Graz will man zumindest Ostern abwarten. An der Uni Wien wird der Lehrbetrieb im Sommersemester weitgehend digital stattfinden. Dasselbe gilt an der FH Burgenland. Dort wurde eine Befragung von 365 Studierenden vorgenommen, 90 Prozent schätzen die Umsetzung der digitalen Vorlesungen als gelungen ein. Auch Loredana ist an ihrer Hochschule mit dem Online-Angebot zufrieden und findet, das sei eine der größten Erkenntnisse in der Pandemie: Einiges sei online gut umsetzbar, anderes nicht. „Es braucht künftig eine hybride Lehre“, ist sie sich sicher.