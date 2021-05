„Regierung vergisst seit 15 Monaten auf Studenten“

Kurz vor der ÖH-Wahl kommende Woche übt der Verband Sozialistischer Student_innen (VSStÖ) scharfe Kritik an Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP). Denn obwohl die Pandemie besonders Studierende hart getroffen habe, weil klassische Nebenjobs in Gastronomie und Tourismus wegfielen, sei auf diese Gruppe vergessen worden. Der VSStÖ fordert einen Fonds für Härtefälle in Höhe von zehn Millionen Euro - bisher war ein solcher gemeinsamer Härtefonds von Ministerium und ÖH nur mit 450.000 Euro dotiert, eine weitere Tranche von 600.000 Euro habe die Hochschülerschaft selber gestemmt.