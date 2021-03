Salzburger Student in Not: „Geld reicht bis April“

Die Geschichte könnte aus einem Kinofilm stammen, entspricht aber den Tatsachen. Ein Bauernbub aus dem Dorf Astillero in Bolivien beschließt, aus seiner Leidenschaft fürs Singen einen Beruf zu machen. Er studiert an der Uni in Santa Cruz, wird entdeckt und darf sich den Traum von einer Ausbildung in Europa erfüllen. Rodrigo Alegre Vargas wird als Gesangsstudent an der Uni Mozarteum aufgenommen und übersiedelt Ende 2019 nach Salzburg.