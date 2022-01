Spitäler: Land empfiehlt strengere Besucherregeln

Ansteckungen verhindern

Ziel sei es zu verhindern, dass Besucher das Virus in die Krankenhäuser bringen und so Patienten und das Personal gefährden. Das Bezirkskrankenhaus Kufstein teilte in einer Aussendung am Mittwoch sogleich mit, der Empfehlung des Landes nachzukommen und ab Freitag wieder ein Besuchsverbot zu verhängen. Auch im Bezirkskrankenhaus St. Johann plane man wieder ein Besuchsverbot mit den erwähnten Ausnahmen, sagte Primar Norbert Kaiser der APA.