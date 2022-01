Drogenübergabe endete auf der Intensivstation

Dazu hatte der Ältere eine Schreckschusspistole in seinem Hosenbund, stellte sich vor das Auto der Deutschen und präsentierte seine Waffe. Daraufhin gab der Serbe Gas und fuhr den Käufer nieder. Die Braunauer schlugen daraufhin die Seitenscheiben ein und gingen mit einem Totschläger auf die Dealer los. Danach flüchteten sie in ihre Wohnung, versteckten in der Waschmaschine Koks, Crystal Meth, Marihuana, gefälschte Impfpässe und 300 Euro. Bei der Fahndung wurden sie geschnappt. Der Lenker und der ältere Braunauer kamen auf die Intensivstation.