Berger feiert mit Chengdu Aufstiegsparty

Der Salzburger Ex-Bundesliga-Goalie Hans-Peter Berger hat viel erlebt. Er war als Tormann 1997 schon U16-Vize-Europameister mit Österreich, er stieg mit Ried in die Bundesliga auf, war mit Pasching Cup-Sieger, Legionär in Portugal, ließ seine Karriere in Grödig, beim SAK und in Seekirchen ausklingen. Aber das aktuelle Fußball-Abenteuer ist sicher sein verrücktestes.