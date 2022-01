Sicherheit für Olympia in Peking

Severin Kiefer und Miriam Ziegler sind Österreichs Aushängeschilder im Eiskunst-Paarlauf. Seit 2013 sind der 31-Jährige und die Burgenländerin ein „Paar“. Die Olympischen Winterspiele in Peking im Februar sind die dritten Wettkämpfe unter den fünf Ringen, bisher stehen ein 17. (Sotschi) und ein 20. Platz (Pyeongchang) zu Buche. In der chinesischen Hauptstadt soll es diesmal noch besser laufen. Das Duo peilt mindestens einen Einzug ins Finale an. „Das sollte möglich sein“, meinte Kiefer.