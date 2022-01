Elektronik bei Sattelschlepper geriet in Brand

Der Lenker war am Montagmittag mit dem Sattelschlepper einer St. Veiter Firma in Bodensdorf unterwegs, als er während der Fahrt am Heck des Fahrzeuges Rauch wahrnahm. „Geistesgegenwärtig hielt der Mann sofort an, kuppelte den Anhänger ab, stellte die Zugmaschine in sicherer Entfernung ab und sperrte die Straße“, erzählt Andreas Augustin von der Freiwilligen Feuerwehr Bodensdorf.