Wiener (15) wurde bereits einmal verurteilt

U-Haft für jenen 15-Jährigen, der sich mit weiteren Burschen am Donnerstagabend am Wiener Neustädter Bahnhof eine brutale Auseinandersetzung geliefert hatte und einen 16-Jährigen dabei schwer verletzte. Es gab mehrere Verletzte sowie Festnahmen, am Ort des Geschehens einen Großeinsatz der Exekutive. Es ist nicht das erste Mal, dass der Jugendliche (15) ins Visier der Polizei geraten ist.