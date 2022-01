Eskalation am Bahnhof: Wiener (15) droht U-Haft

Ruf nach Wachzimmer und mehr Polizei

Die Wiener Neustädter Sozialdemokraten forderten nach dem Vorfall in einer Aussendung am Freitag die Wiedereinrichtung eines Wachzimmers am Bahnhof. Die Schutzzone in diesem Bereich scheine gegen Gewalt und ähnliche Vorfälle leider wirkungslos zu sein, meinte SPÖ-Vizebürgermeister Rainer Spenger. Er sprach sich weiters für eine personelle Aufstockung der Polizei in der Statutarstadt aus.