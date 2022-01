„Da glaubst, du bist der Trottel des Tages“

Krone: Herr Marschner, wir berichten regelmäßig über Landsleute, denen Microsoft-Gauner Tausende Euro abgeknöpft haben. Sie fielen jetzt auch auf diesen Trick rein. Wie kam’s?

Uwe Marschner: Ich saß am Computer und bekam einen Anruf, erst von einer Frau, die leitete mich an einen Techniker weiter. Man sei von Microsoft und habe die Nachricht erhalten, dass mein Rechner gehackt worden sei. Und dass man meine Daten für kriminelle Zwecke nutzen würde. Damit hatten sie mich. Ich hatte Angst, unschuldig in kriminelle Machenschaften verwickelt zu werden.