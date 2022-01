Mit „Microsoft-Betrüger“ fünf Stunden telefoniert!

Fernzugriffssoftware installiert

Er ließ sich in ein rund fünf Stunden dauerndes Gespräch verwickeln. Währenddessen installierte er auf seinem Laptop und auch am Mobiltelefon eine Fernzugriffssoftware. Der 40-Jährige ließ sich dazu verleiten, weitere Programme bzw. Apps auf dem Laptop bzw. zu installieren. Während der vermeintlichen Untersuchung seines Laptops und Mobiltelefons stieg er offensichtlich im Beisein des Supportmitarbeiters auch in seine Online-Banking-App ein und generierte auch TAN-Codes zur Durchführung von Überweisungen.