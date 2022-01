Donnerwetter, ist es hier aber trostlos

Acht Bäume in XL-Größe

Bleibt es so bejammernswert auf dem Platz? Die Antwort ist wieder typisch wienerisch: ja und nein. Natürlich soll es grüner werden, heißt es auch aus dem Büro von Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ): „Die Entschärfung von Hitzeinseln ist das oberste Ziel auf urbanen Plätzen. Wir haben am Neuen Markt erstmals sogenannte XL-Bäume gepflanzt, sie schaffen mit ihrer großen Baumkrone von Anfang an Schatten.“ Ein Wald wird das aber nicht. Es sind acht 25 Jahre alte und 10 Meter hohe Bäume. Dazu kommen die klassischen Aufputzer wie Schrägbeete mit Staudenpflanzungen sowie Hochstammsträucher, 15 mobile Bäume in großen Töpfen, und auch das Lüftungsbauwerk der Wiener Linien wird begrünt.

Zur grünen Lunge der Innenstadt wird der Ort aber nicht – wo unten eine Tiefgarage ist, kann man oben nicht tief Bäume eingraben, dazu kommen die frei bleibenden Zufahrten für die Geschäfte, die Feuerwehr, und die Flächen für die Schanigärten.