Hundehalter im Hörndlwald in Angst vor Giftködern

Ist ein Wiederholungstäter im Grätzel am Werk?

Schon einmal war der Hörndlwald im 13. Bezirk der Tatort eines brutalen Hundehassers - die „Krone“ berichtete. Die gemeinen Attacken haben in dem beliebten Naherholungsgebiet unweit des Lainzer Tiergartens in den vergangenen zwei Jahren für Aufregung und Bestürzung gesorgt. Damals sind mehrere Hunde und ein Fuchs durch die hinterhältigen Taten qualvoll verendet.