So kann ich meinen Hund vor Giftködern schützen

So schnell wie möglich zum Tierarzt

Erwischt „Bello“ dann doch einen Köder, sollte so schnell wie möglich zum Tierarzt gefahren werden. Hundebesitzer sollten ihren Vierbeiner sofort anleinen, gegebenenfalls in Seitenlage bringen und – sofern möglich – eine Probe des Gifts zum Tierarzt mitnehmen.