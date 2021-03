In Hietzinger Park: Hund durch Giftköder getötet

Ein Tierquäler ist gerade im Napoleonwald im 13. Bezirk am Werk. Dort wurde nämlich ein Hund mit massiven Vergiftungserscheinungen in die Tierklinik von Pablo d’Orazio gebracht. „Das Tier hatte eine pastenartige Substanz aufgenommen und innerhalb weniger Minuten schrecklichste Symptome gezeigt“, beschreibt der Tierarzt. Leider konnte dem Hund nicht mehr geholfen werden. „Er starb, bevor wir ihm nur einen Venenkatheter setzen konnten.“ Und weiter: „Es muss sich um ein sehr seltenes, starkes Gift handeln“, so d’Orazio.