So sparen Sie Geld mit smarten Haushaltsgeräten

Klimaanlage und Heizung können Ausgaben von jährlich 500 Euro pro Haushalt bedeuten. Ein smartes Thermostat hilft Ihnen, die Kühlung und Heizung im Haus optimal einzustellen. Dazu eignet sich zum Beispiel das Google Nest selbstlernendes Thermostat, welches sich an Ihre Angewohnheiten, an die Länge Ihres Heimweges und an Ihre Umgebung anpasst. Wenn Sie das Haus verlassen, schaut das Programm, dass Sie keine Kühlung für die Klimaanlage vergeuden, erst wenn Sie wieder auf dem Nachhauseweg sind, dreht es das System auf.

300.00€

Hier geht‘s zum selbstlernenden Thermostat.