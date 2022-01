Profi, Lehrer und jetzt auch noch Gastronom

Nur wer etwas wagt, gewinnt auch! Ex-Fußballprofi Gerald Krajic steigt heute in die Riege der Gastronomen um. Zwei Jahre lang haben er und seine Frau die Kreiers Alp in Hohenems-Emsreute umgebaut, ab heute Mittag ist dort rege Betriebsamkeit angesagt. Der gebürtige Wiener, der in seiner Profikarriere in 387 Spielen 92 Tore erzielt hat (davon 28 für Austria Lustenau), ist derzeit - noch - Lehrer im Polytechnischen Lehrgang in Dornbirn. Das wird er bis Sommer bleiben, deshalb wird die Kreiers Alp vorerst nur am Wochenende (Freitag bis Sonntag) geöffnet sein.