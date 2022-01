Kasachstan-Revolte: 26 Menschen „liquidiert“

In Kasachstan tobt seit Tagen ein Aufstand gegen das Regime, nun hat der kasachische Präsident Kassym-Schomart Tokajew hat die Niederschlagung der Proteste in seinem Land verkündet. Die verfassungsmäßige Ordnung im Land sei „größtenteils wiederhergestellt“, teilte Tokajew am Freitag nach Angaben des staatlichen Fernsehsenders mit. Das kasachische Innenministerium berichtete indes, dass die Sicherheitskräfte 26 Menschen „liquidiert“ hätten.