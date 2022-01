Revolte in Kasachstan: „Feuer, Schüsse, Anarchie“

Machal ist Außenhandelsexperte und vertritt unser Land für die Wirtschaftskammer in Kasachstan. Der 44-jährige Wiener konnte in seiner Karriere viel internationale Erfahrung sammeln. Er spricht unter anderem Russisch, Spanisch, Japanisch sowie Farsi und war lange in Indonesien tätig. Aber von den Ereignissen, die sich gleichsam über Nacht in der Metropole Almaty abspielten, wurde auch er überrascht. „Am Vormittag war ich noch ganz normal in unserem Büro“, erzählt Machal im Telefongespräch mit der „Krone“. Doch am frühen Nachmittag sei die Situation eskaliert.