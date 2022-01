Kasachstan: Expertin erklärt, was gerade passiert

Dass solche Proteste in einem autokratisch geführten Land wie Kasachstan möglich sind, ist doch eher bemerkenswert, oder?

Das Ausmaß, das die Proteste angenommen haben, ist in der Tat bemerkenswert, vor allem ist es ein Indiz dafür, wie viel an Frustration sich über die Jahre angestaut hat in Kasachstan. Und es ist kein Zufall, dass die Proteste im ölreichen Westen des Landes ihren Ausgang nahmen. Dort hatten im Dezember 2011 Ölarbeiter monatelang für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen gestreikt, bis die Polizei eingriff und mit harter Munition auf die unbewaffneten Demonstranten schoss. Viele von ihnen wurden getötet, hunderte verletzt. Wie lebendig die Erinnerung an diesen Gewaltexzess ist, lässt auch an den Aufrufen zu Solidarität mit den Westkasachstanern ablesen, die während der jüngsten Proteste laut wurden. Seither ist Protest in Kasachstan zu einer gängigen Form der politischen Willensäußerung geworden, so etwa anlässlich der Präsidentschaftswahlen im Mai 2019, bei denen Tokajew seinen politischen Ziehvater im Amt ablöste. Aber das Ergebnis dieser Wahlen war vorhersagbar gewesen und es war klar, dass ein politischer Neuanfang im Land nicht möglich ist, so lange Nasarbajew hinter den Kulissen politisch die Fäden zieht. Präsident Tokajew hatte damals einen Dialog mit der Bevölkerung versprochen, um die Protestierenden zu beschwichtigen. Der politische Aufbruch, den sich vor allem die jüngere Generation in Kasachstan wünscht, ist aber bislang ausgeblieben.