Kasachstan: Volk sind 30 Jahre Autokratie genug

Problem der Opposition: Fehlende Identifikation

Präsident Tokajew bat Russland um Hilfe, das im Rahmen der OVKS (Organisation für den Vertrag über kollektive Sicherheit), der auch Kasachstan angehört, Truppen nach Zentralasien schickte. In Kasachstan herrschte seit 1990 Nursultan Nasarbajew, der die Hauptstadt Astana nach sich umbenennen ließ. 2019 dankte er zugunsten Tokajews ab, zog aber weiter die Fäden. Bemerkenswert ist daher auch das Ausmaß der Proteste in einem autokratisch geführten Land. „Das ist ein Indiz dafür, wie viel an Frustration sich über die Jahre angestaut hat“, sagt Zentralasien-Expertin Andrea Schmitz. Das Land stagnierte, die Kluft zwischen Arm und Reich wuchs. „Das wiegt für die Bevölkerung umso schwerer, als das Land über enorme Öl- und Gasvorkommen verfügt“, so Schmitz. Und damit der eklatante Anstieg des Treibstoffpreises den Zorn in der Bevölkerung entflammte.