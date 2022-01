Mückstein: „Impfpflicht kommt fix Anfang Februar“

Finanzielle Anreize? Mückstein „grundsätzlich offen dafür“

Die in den letzten Tagen debattierten finanziellen Anreize für den Stich gegen das Coronavirus war bei der Sitzung der Bundesregierung mit Ländern und Experten der gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoordination (GECKO) kein Thema. Im „ZiB 2“-Interview erklärte der grüne Minister, dass er solchen Belohnungen in Form von Gutscheinen durchaus offen gegenüber stehe. Mückstein zeigte sich aber davon überzeugt, dass solche Maßnahmen nicht den gewünschten Effekt erzielen würden. Vielmehr müsse man den Menschen erklären, warum die Impfung so wichtig sei.