Trotz Bedenken: Kanzler besteht auf Impfpflicht

Wer sich davon überzeugen will, wie umstritten die geplante Einführung der Corona-Impfpflicht ist, muss eigentlich nur die Website des Parlaments aufrufen. Sonst eher etwas für politische Feinspitze, stößt selbst die schlichte Seite ob der Impfpflicht-Debatte an ihre Kapazitätsgrenzen: Mehr als 75.000 Stellungnahmen wurden bislang zum Gesetzesentwurf dafür abgegeben, so viele wie noch nie. Selbst umstrittene Vorhaben werden normalerweise nur durch ein paar hundert Stellungnahmen kommentiert.