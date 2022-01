FPÖ sieht „Verzweiflung“, SPÖ vermisst Impfprämie

Der Handel nahm die Verschärfung der Kontrollen zur Kenntnis. „Der Handelsverband hat sich bis zuletzt stark dafür eingesetzt, dass Kontrollen nicht nur beim Eingang, sondern auch spätestens beim Bezahlen erfolgen dürfen, da dies in der Praxis besser umsetzbar ist. In einer weiteren Hochphase der Pandemie ist die 2G-Kontrolle im Zuge des Erwerbs von Waren an der Kassa eine Maßnahme, die wir in Kauf nehmen, um offenhalten zu können“, so Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes.