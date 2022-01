Bund und Länder beraten über fünfte Corona-Welle

Die Bundesregierung berät seit 11 Uhr mit den Ländern und den Experten der gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoordination (GECKO) über die zusehends durch die infektiösere Variante Omikron beherrschte Corona-Situation. Am Mittwoch waren bereits beinah 10.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden verzeichnet worden, womit sich die Intensität der fünften Corona-Welle in Österreich beschleunigt hat. Über die Ergebnisse der Beratungen soll gegen 14 Uhr in einer Pressekonferenz informiert werden, krone.at ist via Livestream dabei.