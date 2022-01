Erstes Omikron-Todesopfer in Niederösterreich

Österreich wird derzeit von der fünften und wohl bislang heftigsten Welle heimgesucht, Omikron ist bereits die dominante Variante im Land. Erst am Mittwoch sprach etwa Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil von ersten Clustern durch die Variante, etwa in Pflegeheimen, und auch von zwei Personen, die ungeimpft an der Omikron-Variante des Virus verstorben sein dürften. Die Abklärung laufe, hieß es.