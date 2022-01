Omikron - und plötzlich soll kontrolliert werden

Zeitliche Verzögerung als bekannte Größe

Bemerkenswert an den verschärften Regeln ist einmal mehr die zeitliche Verzögerung, mit der diese in Kraft treten oder sanktioniert werden. Die Strafen sollen zwar erhöht werden, aber erst ab 3. Februar. Das erinnert an diverse Ausreisekontrollen, die angekündigt, aber erst Tage später durchgeführt wurden, damit alle Ungetesteten noch rasch ungehindert durch die Gegend fahren konnten.